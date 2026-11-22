Около 20 человек с начала 2026 года заблудились в лесах загадочного урочища Шушмор на границе Подмосковья и Владимирской области. Место, которое называют местным «Бермудским треугольником», теперь привлекает охотников за паранормальными явлениями. Первую экспедицию любители мистики планируют провести уже в середине декабря, сообщает SHOT.

По словам местных жителей, потерявшимся путешественникам помогали выбраться из леса обитатели ближайшей деревни. Побывавшие в Шушморе рассказывают о причудливо изогнутых деревьях, необъяснимых сбоях навигаторов и автомобилях, которые якобы внезапно глохнут посреди леса.

Загадочную репутацию урочища подпитывают старинные легенды. Согласно местным преданиям, когда-то здесь жил так называемый озёрный народ, поклонявшийся языческим божествам. Некоторые путешественники утверждают, что до сих пор находят на деревьях подношения неизвестным богам. При этом существование древних святилищ в этих местах достоверно не подтверждено.

Несмотря на мрачную славу Шушмора, любители мистики готовят новую экспедицию. В середине декабря они собираются отправиться пешком к озеру Смердячьему, устроить привал среди необычных деревьев и исследовать заброшенную церковь. При этом озеро находится в Шатурском округе и не является самим урочищем Шушмор.

Территория известна труднопроходимыми лесами и болотами. Поэтому заблудиться здесь можно и без каких-либо мистических причин. Официальных подтверждений паранормальных явлений, равно как и статистики о 20 потерявшихся с начала года, пока нет.