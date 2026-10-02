Подольский живодёр отбивался перцовкой от полицейских, которые пришли спасать кошку

В Подольске задержали мужчину, которого волонтёры обвиняют в издевательствах над кошкой. Перед задержанием он распылил газ из баллончика в сторону полицейских и зоозащитников, сообщает SHOT.

Мужчина, мучивший кошку в Подольске, напал на полицейских с баллончиком во время задержания. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, волонтёры вместе с сотрудниками полиции несколько часов пытались попасть в квартиру мужчины. Он не открывал дверь и не выполнял требования передать животное.

Ближе к вечеру мужчина вышел к собравшимся и распылил содержимое газового баллончика. После этого сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по г.о. Подольск установили правонарушителя. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Кошку, о которой ранее сообщали волонтёры, в квартире не обнаружили. По словам зоозащитников, мужчина также не рассказал, где находится животное. Они утверждают, что в помещении стоял запах гнили, а стены были исписаны фамилией хозяина квартиры.

Ранее в Подольске волонтёры несколько дней пытались спасти серую кошку, которую мужчина, по их словам, связывал и избивал на камеру. На опубликованных в Сети кадрах животное находилось со связанными лапами и мордой. Зоозащитники пытались выйти с мужчиной на связь и убедить его прекратить издевательства, после чего объединились в отдельное интернет-сообщество и начали собирать информацию для обращения в полицию и прокуратуру. По статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным при наличии предусмотренных законом обстоятельств может повлечь уголовную ответственность.