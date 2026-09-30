Подоляк заявил, что будет использовать пост в FIDE для давления на Россию

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласился стать вице-президентом Международной шахматной федерации, чтобы использовать эту площадку для продвижения интересов Киева и снижения российского влияния в организации.

«Моя роль — это абсолютно конкретное использование площадки, глобальной площадки, для того, чтобы продвигать интересы Украины, для того, чтобы уменьшать влияние России, для того, чтобы можно было получить дополнительные возможности для давления, информационного давления», — сказал Подоляк в видеообращении.

В FIDE официально подтвердили, что советник вошёл в совет федерации на срок 2026–2030 годов. Его назначил новый президент организации Тимур Турлов — в отличие от четырёх вице-президентов, которых избрала Генеральная ассамблея. Подоляк подчеркнул, что его назначение не требовало согласования с Федерацией шахмат Украины.

Ранее Life.ru писал о конфликте Федерации шахмат Украины с Подоляком и Турловым. Тогда ФШУ заявила, что не давала согласия на выдвижение Подоляка и потребовала вмешательства украинских властей. ФШУ заявляла, что не уполномочивала его представлять украинские шахматы и не поддерживала включение в команду Турлова. Федерация также выступала против кандидатуры самого Турлова. Он же был избран президентом FIDE 26 сентября на Генеральной ассамблее в Самарканде. Во втором туре он получил 110 голосов и сменил на этом посту Аркадия Дворковича.