Подожгли вышку и оставили надписи: В Твери паре дали 42 года колонии на двоих

В Твери мужчину и женщину приговорили к 22 и 20 годам лишения свободы по делу о диверсии и вандализме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 37-летний мужчина проведёт первые пять лет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима. Дополнительно ему назначили ограничение свободы на полтора года. 40-летняя женщина будет отбывать срок в колонии общего режима, после освобождения её свободу ограничат ещё на год.

Суд признал обоих виновными в прохождении обучения для совершения диверсионной деятельности, самой диверсии группой лиц по предварительному сговору и вандализме.

Как установил суд, в декабре 2024 года фигуранты связались через интернет-мессенджер с куратором и получили от него необходимые инструкции. После обучения они подожгли вышку оператора сотовой связи. Размер причинённого ущерба превысил 130 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина и женщина наносили надписи на стены многоквартирных домов и других сооружений в Твери. На восстановление внешнего вида зданий организациям пришлось потратить около 300 тысяч рублей. Деятельность фигурантов пресекли правоохранители.

Ранее в Хабаровском крае ФСБ задержала 35-летнего россиянина, подозреваемого в госизмене и диверсии по заданию украинских спецслужб. По указанию куратора из ГУР он поджёг базовую станцию сотовой связи. Возбуждены уголовные дела, суд отправил его под стражу.