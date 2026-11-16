Девушка, задержанная по подозрению в причастности к покушению на общественного деятеля Сергея Заворотного в Москве, рассказала, что по указанию кураторов неоднократно приезжала на Кировоградскую улицу. Она наблюдала за автомобилем мужчины и передавала сведения о его местонахождении. Об этом сообщает ФСБ.

«Я ездила на Кировоградскую улицу. Там я несколько раз видела эту машину и отчитывалась о том, что эта машина есть. Дальше поступило второе указание, второй шаг. Надо было заснять, кто выходит либо кто садится в данную машину», — рассказала задержанная.

Подозреваемой оказалась москвичка 2005 года рождения. Следствие считает, что именно она установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Обстоятельства произошедшего и возможных соучастников продолжают устанавливать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц. Процессуальные действия с задержанной продолжаются.

Ранее Life.ru сообщал о состоянии Сергея Заворотного после взрыва автомобиля в Москве. Сын пострадавшего рассказал, что врачи проводили его отцу операцию. Журналист получил серьёзные повреждения руки, переломы рёбер и ноги, а также ушиб головного мозга. Заворотный ранее работал пресс-секретарём и советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.