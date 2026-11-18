Подозреваемого в шпионаже на Россию офицера НАТО передали военным США
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Американского военнослужащего, задержанного в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, передали под стражу армии США. Дальнейшим расследованием дела займутся американские власти. Об этом сообщает BBC со ссылкой на антитеррористическое подразделение британской полиции.
Речь идёт о 41-летнем офицере, которого задержали 10 ноября неподалёку от Глостера на западе Англии. Мужчину подозревают в нарушении двух статей британского закона о национальной безопасности, касающихся получения или разглашения защищённой информации и содействия иностранной разведке. После ареста военнослужащий находился под стражей в Лондоне.
Глава антитеррористической полиции Великобритании Лоренс Тэйлор пояснил, что решение передать дело американской стороне приняли после консультаций с прокуратурой и Генеральной прокуратурой страны. По его словам, расследование продолжится в соответствии с действующими международными соглашениями, а британские правоохранители будут помогать коллегам из США.
Директор ФБР Кэш Патель подтвердил, что американский офицер находится под стражей по итогам совместного расследования, в котором участвовали спецслужбы обеих стран. Он подчеркнул, что ведомство намерено жёстко реагировать на любые случаи предполагаемого нарушения военной присяги и создания угроз национальной безопасности.
По данным The Wall Street Journal, задержанный — подполковник армии США Брэндон Тайнер, проходивший службу на британской базе Имджин. Там расположен штаб Корпуса быстрого реагирования НАТО. Офицер занимался кадровыми вопросами и управлением персоналом. В американской армии он служит с 2008 года, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке и был награждён Бронзовой звездой.
Источники WSJ также утверждали, что военнослужащий попал в поле зрения британских спецслужб во время операции под прикрытием. По информации газеты, Тайнер не знал, что общается с представителями правоохранительных органов.
До этого Life.ru рассказывал, как британские спецслужбы раскрыли личность американского офицера, заподозренного в шпионаже. Тогда сообщалось, что в ходе расследования полиция провела обыски по двум адресам в графстве Глостершир. В Кремле отвергли причастность Москвы к произошедшему. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не располагает сведениями об обстоятельствах ареста.