Американского военнослужащего, задержанного в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, передали под стражу армии США. Дальнейшим расследованием дела займутся американские власти. Об этом сообщает BBC со ссылкой на антитеррористическое подразделение британской полиции.

Речь идёт о 41-летнем офицере, которого задержали 10 ноября неподалёку от Глостера на западе Англии. Мужчину подозревают в нарушении двух статей британского закона о национальной безопасности, касающихся получения или разглашения защищённой информации и содействия иностранной разведке. После ареста военнослужащий находился под стражей в Лондоне.

Глава антитеррористической полиции Великобритании Лоренс Тэйлор пояснил, что решение передать дело американской стороне приняли после консультаций с прокуратурой и Генеральной прокуратурой страны. По его словам, расследование продолжится в соответствии с действующими международными соглашениями, а британские правоохранители будут помогать коллегам из США.

Директор ФБР Кэш Патель подтвердил, что американский офицер находится под стражей по итогам совместного расследования, в котором участвовали спецслужбы обеих стран. Он подчеркнул, что ведомство намерено жёстко реагировать на любые случаи предполагаемого нарушения военной присяги и создания угроз национальной безопасности.

По данным The Wall Street Journal, задержанный — подполковник армии США Брэндон Тайнер, проходивший службу на британской базе Имджин. Там расположен штаб Корпуса быстрого реагирования НАТО. Офицер занимался кадровыми вопросами и управлением персоналом. В американской армии он служит с 2008 года, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке и был награждён Бронзовой звездой.

Источники WSJ также утверждали, что военнослужащий попал в поле зрения британских спецслужб во время операции под прикрытием. По информации газеты, Тайнер не знал, что общается с представителями правоохранительных органов.