Американским военнослужащим, задержанным в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, оказался подполковник армии США Брэндон Тайнер. Офицер служил в структурах НАТО и попался в ходе операции британских спецслужб под прикрытием. Его личность раскрыла газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, на момент задержания 41-летний Тайнер работал в штабе Корпуса быстрого реагирования НАТО (ARRC), отвечающего за управление сухопутными силами альянса. Американец занимался кадровыми вопросами и управлением персоналом. При этом офицер не подозревал, что люди, с которыми он общался, в действительности представляли британские правоохранительные органы.

Тайнер поступил на службу в армию США в 2008 году. За свою военную карьеру он побывал в Афганистане, Ираке и Катаре, получил Бронзовую звезду за заслуги во время боевых действий. В 2018 году его повысили до майора, а в 2024-м он получил звание подполковника.

Источники WSJ ожидают, что в ближайшие дни американцу предъявят обвинения в Великобритании. После завершения британского судебного разбирательства он также может предстать перед военным правосудием США в соответствии с Единым кодексом военной юстиции.

Ранее Life.ru сообщал о задержании американского военнослужащего 10 ноября неподалёку от Глостера. По данным Скотленд-Ярда, его подозревают в нарушении двух статей закона о национальной безопасности Великобритании, касающихся получения или разглашения защищённой информации и содействия иностранной разведке. В расследовании участвуют британская контрразведка MI5, ФБР и военные ведомства обеих стран. Полиция также провела обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Срок содержания подозреваемого под стражей продлили до 19 ноября.

В Кремле отвергли какую-либо причастность России к этому делу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает сведениями об обстоятельствах задержания. «Этот арест никак не касается нас», — подчеркнул представитель Кремля.