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Регион
Опубликовано 5 октября, 18:12

Подозреваемого в убийстве Елены Церетели доставили в суд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подозреваемого в убийстве Елены Церетели доставили в Кузьминский суд Москвы, который сегодня рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Видео с Теймуразом Гогиашвили в зале суда снял корреспондент Life.ru.

На кадрах видно, как мужчину заводят в здание суда в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Лица он не скрывал, и короткими репликами перекинулся со своим адвокатом.

Видео © Life.ru

Ранее в Москве в квартире на Жулебинском бульваре обнаружили фрагменты тела 53-летней предпринимательницы Елены Церетели. Позднее следователи нашли в гараже, которым пользовался её 47-летний сожитель, тело 19-летней дочери погибшей и схрон с оружием. Мужчину задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Ему предъявили обвинение в убийстве двух лиц из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия, свою вину он признал частично Life.ru писал, что Гогиашвили на допросе отрицал корыстный мотив двойного убийства и называл причиной бытовую ссору.

Убийца Елены Церетели расчленил её и прокрутил части тела через мясорубку
Убийца Елены Церетели расчленил её и прокрутил части тела через мясорубку

Больше новостей о судебных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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