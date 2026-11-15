Подозреваемым в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале оказался 23-летний сын бывшего руководителя районной налоговой инспекции. По данным Telegram-канала SHOT, задержанного зовут Хабиб, а его отец с 2018 по 2023 год возглавлял ИФНС по Ленинскому району дагестанской столицы.

Молодой человек проживает в Дагестане. У него трое братьев, один из которых профессионально занимается единоборствами и становился чемпионом России по бразильскому джиу-джитсу. У подозреваемого уже возникали проблемы с законом из-за оружия. В феврале 2024 года сотрудники полиции изъяли у него незаконно хранившийся травматический пистолет «Гроза». Позже мужчина приобрёл другое оружие, которое также не зарегистрировал.

Впоследствии задержанный обзавёлся пистолетом Grand Power. Именно его правоохранители считают предполагаемым орудием убийства.