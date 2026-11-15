Подозреваемый в убийстве самбиста в Дагестане оказался сыном экс-главы ИФНС
Вацилов Давудов. Обложка © VK / Вацилов Давудов
Подозреваемым в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале оказался 23-летний сын бывшего руководителя районной налоговой инспекции. По данным Telegram-канала SHOT, задержанного зовут Хабиб, а его отец с 2018 по 2023 год возглавлял ИФНС по Ленинскому району дагестанской столицы.
Молодой человек проживает в Дагестане. У него трое братьев, один из которых профессионально занимается единоборствами и становился чемпионом России по бразильскому джиу-джитсу. У подозреваемого уже возникали проблемы с законом из-за оружия. В феврале 2024 года сотрудники полиции изъяли у него незаконно хранившийся травматический пистолет «Гроза». Позже мужчина приобрёл другое оружие, которое также не зарегистрировал.
Впоследствии задержанный обзавёлся пистолетом Grand Power. Именно его правоохранители считают предполагаемым орудием убийства.
Трагедия произошла 14 ноября на свадебном торжестве в банкетном зале «Маракеш». Между гостями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта выстрелил в 31-летнего Давудова, ранив его в голову. Спортсмена доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.