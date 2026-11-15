Ссора вспыхнула прямо на свадьбе: Что известно об убийстве самбиста в Махачкале
Участники конфликта в Махачкале, где застрелили самбиста, ранее не конфликтовали
Обложка © VK / Вацилов Давудов
Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, закончившегося гибелью самбиста Вацилова Давудова, до этого, предположительно, не имели друг к другу претензий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, ссора возникла непосредственно во время свадебного торжества. Сначала гости обменялись резкими словами, затем перепалка переросла в драку и стрельбу.
«Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», — отметил собеседник агентства.
Участники конфликта, предварительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в одном из банкетных залов Махачкалы. Во время ссоры местный житель выстрелил в 31-летнего спортсмена. Давудова доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы.