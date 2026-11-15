Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, закончившегося гибелью самбиста Вацилова Давудова, до этого, предположительно, не имели друг к другу претензий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ссора возникла непосредственно во время свадебного торжества. Сначала гости обменялись резкими словами, затем перепалка переросла в драку и стрельбу.

«Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», — отметил собеседник агентства.