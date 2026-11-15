У подозреваемого в убийстве самбиста Давудова ранее изымали пистолет
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У 23-летнего жителя Махачкалы, которого подозревают в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова, уже изымали травматический пистолет. Это произошло в феврале 2024 года во время полицейской операции «Оружие», сообщили в МВД Дагестана.
Тогда сотрудники полиции обнаружили у молодого человека незаконно хранившийся пистолет «Гроза». Однако впоследствии он вновь приобрёл травматическое оружие, которое, по данным ведомства, использовал при нападении на спортсмена.
В МВД уточнили, что второй пистолет также находился у мужчины незаконно. Сейчас он задержан по подозрению в убийстве.
Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в одном из банкетных залов Махачкалы. Во время ссоры местный житель выстрелил в 31-летнего спортсмена. Давудова доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы.