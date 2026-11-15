У 23-летнего жителя Махачкалы, которого подозревают в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова, уже изымали травматический пистолет. Это произошло в феврале 2024 года во время полицейской операции «Оружие», сообщили в МВД Дагестана.

Тогда сотрудники полиции обнаружили у молодого человека незаконно хранившийся пистолет «Гроза». Однако впоследствии он вновь приобрёл травматическое оружие, которое, по данным ведомства, использовал при нападении на спортсмена.