Подозреваемый в убийстве школьницы в Карелии не состоял с ней в отношениях
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16-летний подросток, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней школьницы в Карелии, не состоял с ней в романтических отношениях. Несовершеннолетние были знакомы и общались в одной компании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным агентства, подросток признал вину, однако не объяснил мотив своих действий.
Региональное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тела пропавшей школьницы. Девочку разыскивали с 27 ноября. На следующий день её нашли в лесополосе в районе посёлка Юляристиоя Питкярантского района.
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