16-летний подросток, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней школьницы в Карелии, не состоял с ней в романтических отношениях. Несовершеннолетние были знакомы и общались в одной компании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным агентства, подросток признал вину, однако не объяснил мотив своих действий.