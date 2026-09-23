Подозрительное вещество из центра DHL в Германии отправили на экспертизу

Специалисты экстренных служб Германии изъяли подозрительное вещество из логистического центра DHL в общине Лайцен и направили его на лабораторный анализ. Проверка должна установить, действительно ли речь идёт о ртути.

Пробы доставили в лабораторию в Гамбурге. По данным полиции, получение достоверных результатов может занять до двух дней. До этого момента здание центра останется закрытым для сотрудников.

Инцидент начался 22 сентября, когда 50-летняя сотрудница DHL пожаловалась на недомогание и симптомы, которые могли указывать на отравление ртутью. После этого логистический центр эвакуировали, более 20 работников покинули здание.

По данным Bild, как минимум три посылки могли быть загрязнены неизвестным веществом. При этом полиция пока официально не подтверждала ни количество таких отправлений, ни наличие в них ртути. Сотрудницу в целях предосторожности осмотрели в больнице, позднее она смогла её покинуть. Полиция и пожарные также обследовали и оцепили её жильё в Рёбеле.

Ранее Life.ru писал, что логистический центр DHL в Лайцене оцепили после сообщений о посылках со следами ртути. Тогда сотрудники экстренных служб только приступили к обследованию здания, а точный состав вещества ещё был неизвестен. Поводом для операции стали жалобы одной из сотрудниц на плохое самочувствие.