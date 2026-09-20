В Германии украинка отравилась ртутью после распаковки букета из 101 розы

Беженка из Украины в немецком Нойштадт-Глеве попала в больницу после получения букета из 101 розы. Когда женщина открыла посылку, из упаковки вытекла неизвестная жидкость. Позже лабораторные исследования выявили в организме пострадавшей отравление ртутью. Полиция начала расследование. Об этом сообщает Bild.

Букет стоимостью 150 евро заказал муж женщины. Она собиралась отправить цветы сестре, чтобы помириться после ссоры. В момент распаковки посылки из упаковки вытекла неизвестная жидкость. Женщина соприкоснулась с ней, после чего почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью.

Пострадавшая не считает, что к произошедшему причастен продавец цветов. По её словам, она уже заказывала у него букеты и раньше не сталкивалась с подобными проблемами.

Лабораторный анализ показал, что женщина получила отравление ртутью. После этого полиция возбудила уголовное дело.

Ранее в Нидерландах 34-летнюю женщину обвинили в отравлении 44-летнего партнёра, который следил за ней с помощью 13 камер. Она призналась полиции, что давала мужчине сильнодействующие вещества, добавляя их в воду и апельсиновый сок.