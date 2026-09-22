Полиция оцепила центр DHL в Германии из-за посылок с ртутью

Не менее трёх отправлений со следами ртути обнаружили в логистическом центре DHL в общине Лайцен на севере Германии. Подробности об этом сообщила газета Bild.

После находки правоохранители ограничили доступ к территории объекта. Полиция Нойбранденбурга сообщила о начале масштабной операции.

«С 18:00 [19:00 мск] проводится крупная операция», — сообщили в полицейском управлении.

Один из сотрудников логистического центра пожаловался на плохое самочувствие. Других подробностей о состоянии работников пока не приводится.

Ранее случай с отравлением ртутью произошёл в немецком Нойштадт-Глеве. Там беженка из Украины после получения букета из 101 розы обратилась за медицинской помощью. Женщина открыла посылку, после чего из упаковки вытекла неизвестная жидкость. Позже лабораторные анализы показали, что она получила отравление ртутью.