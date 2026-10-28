Украинские власти, предположительно, готовят к круговой обороне не менее 11 городов, включая Киев, Одессу, Харьков и Днепропетровск. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья. По словам собеседника агентства, оборонительные сооружения возводят не только вблизи линии боевого соприкосновения, но и на севере страны.

В число населённых пунктов, которые, как утверждает источник, могут превратить в укреплённые районы, входят Николаев, Херсон, Запорожье, Павлоград, Сумы и Чернигов. Отдельно собеседник упомянул Волынскую область, а также Киевскую область.

По его сведениям, особенно масштабные фортификационные работы ведутся в Запорожской и Днепропетровской областях. Укрепления якобы создают практически вокруг всех городов, в том числе Орехова и Вольнянска. На подступах к Одессе, утверждает источник, уже оборудованы противотанковые рвы, установлены бетонные заграждения, известные как «зубы дракона», и колючая проволока.

Подготовку северных регионов собеседник связывает с опасениями украинских властей относительно возможной угрозы со стороны Белоруссии. Укрепление Харькова и Сум он объясняет близостью российской границы. При этом, по утверждению подполья, местным жителям не раскрывают подробности планов, чтобы избежать паники.

Представитель подполья также высказал мнение, что значительная часть населения Украины устала от продолжающегося конфликта, тогда как представители политических элит заинтересованы в его продолжении.