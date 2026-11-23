Подполье заявило о массовых поджогах железнодорожного оборудования на Украине
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На Украине заявили о новой волне диверсий на железной дороге. Представители подпольного движения сообщили о массовых поджогах релейных шкафов, расположенных в крупных городах и за их пределами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участников организации.
По утверждению собеседников агентства, акции затрагивают железнодорожную инфраструктуру сразу в нескольких населённых пунктах. Участники движения заявляют, что продолжают активную деятельность в разных регионах страны.
«Сейчас активно сжигаются релейные шкафы в крупных городах и в их окрестностях», — рассказали представители подполья.
Речь идёт об оборудовании, которое используется в системах сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге. Повреждение таких устройств способно нарушить работу отдельных систем управления движением поездов и потребовать вмешательства ремонтных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в украинском городе Сумы. Тогда происшествие стало очередным эпизодом серии повреждений железнодорожного оборудования, о которых поступали сообщения из разных регионов страны. Подобные инциденты вызывают опасения за безопасность движения поездов, поскольку затрагивают устройства, обеспечивающие работу железнодорожной инфраструктуры.