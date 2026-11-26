Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил главу МИД Польши Радослава Сикорского о возможных последствиях его заявлений в адрес России. Американский военный усомнился в оценках польского дипломата относительно соотношения сил и напомнил, что недооценка Москвы может обернуться серьёзными последствиями. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

Дэвис прокомментировал высказывания Сикорского о военных и экономических возможностях Североатлантического альянса и России, а также о ситуации вокруг Донбасса. По мнению американского военного, попытки добиться подчинения Москвы могут привести к обратному результату.

«Если ваша настоящая цель — добиться подчинения России… Что ж, тогда мы, вероятно, с болью осознаем, что Россия не так слаба, как вы утверждаете», — написал Дэвис.