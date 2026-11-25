Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал идею перехвата российских ракет и беспилотников над территорией Украины, если они направляются к польским границам. По его мнению, такие действия по просьбе Киева можно считать необходимой самообороной. Об этом глава польского МИД заявил в эфире радиостанции Polskie Radio Trójka.

«Ракета или беспилотник, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют для нас прямую угрозу. Поэтому я считаю, что их сбивание над Украиной по просьбе Украины подпадало бы под определение необходимой обороны», — сказал Сикорский.

При этом Сикорский признал, что для реализации подобной инициативы необходимы дополнительные консультации между военными Польши и командованием НАТО. Он подчеркнул, что технически такая операция не будет простой. Также министр не подтвердил, обсуждалась ли эта тема на последнем заседании Североатлантического совета.

Между тем 23 ноября Варшава уже подняла вопрос о возможности перехвата российских ракет над Украиной на встрече послов НАТО в Брюсселе. По данным Bloomberg, некоторые союзники поддержали предложение, однако обсуждение пока носит предварительный характер. Единого решения в альянсе нет.

Ранее Life.ru рассказывал о внеочередном заседании Североатлантического совета после падения ракет и беспилотника в Польше. Варшава тогда собиралась представить союзникам предложения по усилению защиты восточных рубежей альянса.