Государственный гражданский служащий, чьё подразделение переводят в другой населённый пункт, при увольнении после отказа от переезда вправе получить компенсацию в размере четырёхмесячного денежного содержания. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, в этой ситуации госслужащему предоставляют гарантии, предусмотренные для сокращения должностей гражданской службы. Право охватывает и прекращение работы территориально обособленного рабочего места с переносом служебных обязанностей в другой город.

Представитель нанимателя письменно уведомляет сотрудника о новом месте службы. При наличии подходящей вакансии её предлагают под роспись с учётом категории и группы занимаемой должности, квалификации сотрудника и условий службы. Компенсация полагается, если служащий отказался продолжать службу в другом населённом пункте, подходящая должность отсутствует либо предложенная вакансия письменно отклонена. Проверить уведомление, предложения вакансий, свой письменный ответ и основание увольнения можно в правовом акте.

Размер выплаты определяют по полному денежному содержанию. В расчёт входят должностной оклад, оклад за классный чин, ежемесячные надбавки, денежное поощрение и другие учитываемые выплаты. Для федеральных гражданских служащих учитывается также установленная доля премий, отпускной выплаты и материальной помощи за предшествующий период. Точная сумма зависит от должности и состава выплат конкретного человека. Окончательный расчёт представитель нанимателя производит в последний день исполнения должностных обязанностей.

Эту позицию подтвердил Конституционный Суд в постановлении № 56-П от 29 сентября 2026 года. Суд указал, что увольнение государственного гражданского служащего после отказа продолжить службу в другой местности из-за перемещения подразделения должно сопровождаться гарантиями, предусмотренными для сокращения должностей.

Ранее средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в России достигла 39 730 рублей в октябре 2026 года. Это более чем на 14 тысяч рублей выше среднего пенсионного обеспечения по стране. При этом выплаты работающим пенсионерам из числа федеральных госслужащих оказались выше, чем неработающим. Первые в среднем получают 40 823 рубля ежемесячно, тогда как вторые — 39 600 рублей.