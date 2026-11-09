Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в России достигла 39 730 рублей в октябре 2026 года. Это более чем на 14 тысяч рублей выше среднего пенсионного обеспечения по стране. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на статистику Социального фонда России.

При этом выплаты работающим пенсионерам из числа федеральных госслужащих оказались выше, чем неработающим. Первые в среднем получают 40 823 рубля ежемесячно, тогда как вторые — 39 600 рублей. Разница составляет 1223 рубля.

Для сравнения, ещё в июле среднее пенсионное обеспечение этой категории граждан находилось на уровне 39 536 рублей. Работающим получателям тогда начисляли в среднем 40 601 рубль, а завершившим трудовую деятельность — 39 409 рублей. Таким образом, за три месяца общий показатель увеличился почти на 200 рублей.

Ранне Life.ru писал, что Москва возглавила рейтинг российских регионов по количеству пенсионеров. По состоянию на 1 сентября в столице проживали более трёх миллионов получателей пенсий. Из них 547 794 человека продолжают работать, а 2 482 338 не имеют официальной занятости. Второе место заняла Московская область, где проживают почти два миллиона пенсионеров. Замыкает тройку Краснодарский край с показателем 1 581 269 человек.