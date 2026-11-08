Москва возглавила рейтинг российских регионов по количеству пенсионеров. По состоянию на 1 сентября в столице проживали более трёх миллионов получателей пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России, опубликованные в базе государственной статистики.

Согласно сведениям ведомства, в Москве зарегистрированы 3 030 132 пенсионера. Из них 547 794 человека продолжают работать, а 2 482 338 не имеют официальной занятости.

Второе место заняла Московская область, где проживают почти два миллиона пенсионеров. Замыкает тройку Краснодарский край с показателем 1 581 269 человек.

На четвёртой строчке оказался Санкт-Петербург, где насчитывается 1 443 339 получателей пенсионных выплат. Пятое место досталось Свердловской области — там проживают 1 246 813 пенсионеров.

Таким образом, наибольшее число пенсионеров сосредоточено в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. При этом столица значительно опережает остальные регионы по абсолютному количеству получателей пенсий.

Ранее Life.ru сообщал, что общее число пенсионеров в России превысило 40,5 миллиона человек. По данным Соцфонда, на 1 сентября 2026 года в стране насчитывалось 40,519 миллиона пенсионеров. Средний размер выплат работающим и неработающим гражданам достиг 25 469 рублей, увеличившись за год почти на две тысячи рублей.