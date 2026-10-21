Вооруженные силы Российской Федерации успешно уничтожили крупный военный объект противника в Полтаве. Об этом официально заявили представители Министерства обороны РФ.

Целью высокоточного удара стал масштабный складской комплекс, оборудованный под нужды украинских вооруженных формирований. На территории закрытого объекта командование противника сосредоточило внушительный арсенал средств воздушного нападения.

«В результате удара поражены: складской комплекс в г. Полтаве, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — заявили в ведомстве.

Ликвидация подобных объектов существенно снижает возможности украинских подразделений по организации воздушных налетов вглубь российской территории. Систематическое выбивание арсеналов с тяжёлыми БПЛА срывает планы противника по нанесению дистанционных ударов.

Ранее логистический центр «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области попал под удар российских беспилотников. По данным Минобороны РФ, на территории объекта находился складской комплекс, который использовался для обеспечения украинской армии. Атака была проведена днём 20 октября. Помимо логистических объектов, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины.