Подростка из Чувашии отправили под домашний арест после смертельной драки

В Новочебоксарске 17-летнего подростка отправили под домашний арест по делу о смерти мужчины после избиения на остановке. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Чувашии.

По версии следствия, инцидент произошёл 31 августа возле остановки общественного транспорта. Подросток, используя малозначительный повод, якобы несколько раз ударил незнакомого мужчину по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, однако позже он скончался от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Подозреваемого задержали в рамках следственных действий. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к совершению преступления. В случае доказательства вины подростку предстоит отвечать в рамках уголовного дела с учётом его возраста.

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