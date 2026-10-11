Подростки избили тагильчанина, сфотографировавшего мусор во дворе, и осадили его квартиру

В Нижнем Тагиле группа подростков напала на местного жителя после того, как он сфотографировал разбросанный во дворе мусор. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на пострадавшего мужчину.

По словам тагильчанина, он решил запечатлеть бутылки и отходы, оставшиеся после очередной подростковой вечеринки. Компания заметила съёмку и потребовала удалить фотографии, после чего между ними произошёл конфликт.

Юрий утверждает, что подростки набросились на него толпой, удерживали, пытались сорвать куртку и били по лицу. Один из участников компании, по словам мужчины, бросился на него с бутылкой.

Пострадавшему вместе с женой удалось укрыться в квартире, однако подростки продолжили конфликт и начали забрасывать окна камнями. В это время дома находился годовалый ребёнок супругов. Соседи помогли удержать участников потасовки до прибытия полиции.

Мужчина рассказал, что жильцы дома пытаются справиться с шумными компаниями ещё с июля. По его словам, подростки регулярно устраивают посиделки во дворе, портят имущество и угрожают прохожим.

«Они уже вообще берегов не видят, разрушают инфраструктуру, ломают лавки, мусорят, переворачивают урны, угрожают прохожим, ходят с ножами, перцовками», — пожаловался пострадавший.

Ранее Life.ru рассказывал о другом резонансном нападении подростков в Нижнем Тагиле. Тогда после жестокого избиения 11-летней школьницы Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери предполагаемых нападавших, которая, по данным следствия, сама участвовала в конфликте и снимала происходящее на телефон.