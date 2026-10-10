Сломанные пальцы и фингал: Россиянку избили в отеле во Вьетнаме за попытку защитить дочку

Российская туристка подверглась нападению во время отдыха с дочерью в отеле Selectum Noa Resort Cam Ranh во Вьетнаме. По словам женщины, её ребёнок играл с другим мальчиком, который вскоре начал бить девочку по голове. Когда мать попыталась вмешаться и защитить своего ребёнка, между взрослыми произошла ссора, переросшая в драку.

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Как утверждает пострадавшая, её несколько раз ударили по лицу, а затем к конфликту присоединилась мать предполагаемой нападавшей. В результате женщина получила фингал под глазом, сломанные пальцы и многочисленные ссадины, после чего обратилась за медицинской помощью. По её словам, во время конфликта ей также угрожали. Россиянка раскритиковала персонал отеля, заявив, что сотрудники не вмешались вовремя, а разнимать участниц драки пришлось другим отдыхающим.

Ранее на Шри-Ланке местные жители устроили потасовку с российским туристом из-за повреждённой доски для сёрфинга. Путешественники из Москвы взяли снаряжение напрокат на пляже. В процессе катания один из них не справился с управлением и врезался в местного сёрфера — после удара на доске образовалась трещина. Хозяин инвентаря оценил ущерб в 25 тысяч рупий (порядка 6 тысяч рублей), однако отдыхающие с такой суммой не согласились.