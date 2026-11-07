Попытка заступиться за знакомую обернулась уголовным делом для 15-летнего жителя Махачкалы. Подросток решил припугнуть обидчика девочки и разместил в соцсети сообщение об опасных предметах в детском лагере Кемеровской области. Юношу вычислили и задержали сотрудники МВД и ФСБ, сообщило региональное управление полиции.

История началась летом, когда школьник познакомился с девочкой, отдыхавшей в кузбасском лагере. Позднее она рассказала ему об одном из отдыхающих, который постоянно провоцировал конфликты и задирал других детей. Тогда махачкалинец решил вмешаться, хотя сам находился за сотни километров от учреждения.

На странице детского оздоровительно-образовательного центра подросток оставил предупреждение о якобы находящихся внутри опасных предметах и потребовал эвакуировать людей. После публикации на место прибыли полицейские и экстренные службы. Специалисты обследовали территорию, но ничего подозрительного не обнаружили.

Автора сообщения установили оперативники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с региональным управлением ФСБ. Во время разбирательства юноша признался, что хотел лишь напугать обидчика знакомой. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Родителей несовершеннолетнего также намерены привлечь к ответственности.

Ранее в Нижегородской области подросток отправил в школу письмо с угрозой взрыва и требованием перевести 1,5 миллиона рублей, пытаясь сохранить свои игровые аккаунты. Как сообщал Life.ru 14 октября, неизвестные связались с юношей через мессенджер и пригрозили удалить его профили и электронную почту, если он не выполнит их задания. Испугавшись шантажа, школьник отправил сообщение с адреса, который злоумышленники заранее зарегистрировали на его имя. После проверки полиция возбудила уголовное дело по той же статье и начала устанавливать организаторов преступной схемы.