В Нижегородской области подросток «заминировал» школу ради игровых аккаунтов

В Нижегородской области подросток отправил в школу письмо с угрозой взрыва, испугавшись потерять свои игровые аккаунты. Неизвестные связались с ним через мессенджер и заставили выполнить несколько заданий, одним из которых стало ложное сообщение о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Инцидент произошёл в городе Семёнове. На электронную почту местной средней школы пришло письмо с предупреждением о якобы заложенной бомбе. Отправитель также потребовал перевести 1,5 миллиона рублей на банковский счёт, пригрозив в противном случае взрывом.

Полицейские выяснили, что сообщение отправил местный подросток 2009 года рождения. При этом электронный адрес, с которого поступила угроза, заранее зарегистрировали на его имя злоумышленники.

Как установили правоохранители, неизвестный сначала связался с юношей в мессенджере. Собеседник пригрозил удалить его игровые профили и почтовые аккаунты, если тот не согласится выполнять указания.

Испугавшись потерять доступ к своим учётным записям, подросток подчинился. Впоследствии ему сообщили о созданной на его имя электронной почте и велели воспользоваться ею для отправки письма с угрозой минирования школы.

После поступления сообщения сотрудники полиции установили его отправителя и приехали к несовершеннолетнему. В ходе проверки выяснились обстоятельства давления на него со стороны неизвестных.

По факту ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Следователям предстоит установить личности организаторов шантажа и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Российские следователи ранее предупреждали о случаях вовлечения несовершеннолетних в преступления через онлайн-игры и мессенджеры. Как сообщал Life.ru 12 октября, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что злоумышленники используют анонимные чаты и игровые сообщества для поиска подростков. Преступники могут сначала обещать деньги за выполнение заданий, а затем прибегать к угрозам и шантажу.