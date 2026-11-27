В Череповце 16-летний подросток получил ожог ягодицы после того, как посидел на скамейке автобусной остановки. Повреждение кожи обнаружилось только дома, когда юноша почувствовал сильную боль и жжение. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать пострадавшего.

Инцидент произошёл 24 ноября на остановке общественного транспорта «Пожарное депо». Школьник ожидал автобус и некоторое время сидел на скамье, не подозревая об опасности.

Вернувшись домой, подросток пожаловался на жжение. При осмотре он обнаружил ожог, а на брюках в месте соприкосновения со скамейкой ткань оказалась обесцвечена. По словам матери юноши, сыну оказали первую помощь. Женщина также утверждает, что полиция пока не предпринимает действий по факту произошедшего.

Что именно находилось на скамейке и стало причиной повреждения кожи, пока неизвестно. Официальной информации о результатах проверки не поступало.

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