В Дзержинске 12-летний школьник получил ожоги глаз при взрыве противогаза
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Попытка проверить необычное свойство противогаза закончилась для 12-летнего школьника из Дзержинска тяжёлой травмой глаз. У ребёнка диагностировали химические ожоги второй и третьей степени, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
Мальчик пострадал 15 ноября во время прогулки с приятелями возле торгового центра «Юбилейный». Один из друзей принёс фильтр противогаза и уверял, что тот способен взорваться при контакте с водой. Школьник заинтересовался и решил устроить небольшой эксперимент.
Открутив крышку, ребёнок налил внутрь воду. Реакция оказалась мгновенной: содержимое фильтра взорвалось, а мальчик получил серьёзные повреждения органов зрения.
При обследовании медики обнаружили химические ожоги роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз. Теперь обстоятельства опасного эксперимента выясняет полиция.
Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Липецке, где пятеро подростков получили ожоги и другие травмы из-за регенеративного патрона от противогаза. Инцидент произошёл 12 сентября на территории гаражного кооператива. Пострадавшим было от 12 до 15 лет, троих пришлось госпитализировать. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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