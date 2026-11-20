Попытка проверить необычное свойство противогаза закончилась для 12-летнего школьника из Дзержинска тяжёлой травмой глаз. У ребёнка диагностировали химические ожоги второй и третьей степени, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Мальчик пострадал 15 ноября во время прогулки с приятелями возле торгового центра «Юбилейный». Один из друзей принёс фильтр противогаза и уверял, что тот способен взорваться при контакте с водой. Школьник заинтересовался и решил устроить небольшой эксперимент.

Открутив крышку, ребёнок налил внутрь воду. Реакция оказалась мгновенной: содержимое фильтра взорвалось, а мальчик получил серьёзные повреждения органов зрения.

При обследовании медики обнаружили химические ожоги роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз. Теперь обстоятельства опасного эксперимента выясняет полиция.

Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Липецке, где пятеро подростков получили ожоги и другие травмы из-за регенеративного патрона от противогаза. Инцидент произошёл 12 сентября на территории гаражного кооператива. Пострадавшим было от 12 до 15 лет, троих пришлось госпитализировать. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.