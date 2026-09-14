Пятеро подростков обожглись из-за патрона от противогаза в Липецке

Пятеро подростков получили ожоги и другие травмы после неосторожного обращения с регенеративным патроном для противогаза в Липецке. Троих пострадавших пришлось госпитализировать, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл 12 сентября на территории гаражного кооператива на улице Терешковой. Пострадавшим от 12 до 15 лет, степень тяжести полученных ими травм устанавливают эксперты.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе то, как опасный предмет оказался у детей. Местные СМИ утверждают, что подростки приобрели патрон через сайт объявлений, однако в сообщении СК эта информация не приводится.

После случившегося следователи отдельно призвали родителей контролировать покупки несовершеннолетних в интернете, проверять содержимое посылок и рассказывать детям об опасности потенциально травмоопасных товаров.

Регенеративные патроны применяются в изолирующих противогазах. Они химическим способом обеспечивают получение кислорода для дыхания, одновременно поглощая углекислый газ и влагу из выдыхаемого воздуха.

По факту травмирования подростков возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в московском ЖК «Павелецкая Сити» 17‑летняя девушка получила серьёзные ожоги во время готовки. Она налила масло на разогретую сковороду, оно вспыхнуло, а затем пламя добралось до натяжного потолка. Пострадавшую увезли в больницу имени Сперанского с ожогами второй степени.