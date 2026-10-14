Подросток вышел из комы после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете

17-летний россиянин Данила, тяжело пострадавший в ДТП с сыном бывшего мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из медикаментозной комы. Несколько дней подросток находился без сознания, однако теперь врачи отмечают положительную динамику и обсуждают возможность выписки. О состоянии юноши сообщает Mash.

Первые признаки улучшения появились, когда Данила начал реагировать на голос матери и сжимать её руку. Позднее подросток полностью пришёл в сознание. За время лечения ему также провели операцию на повреждённой челюсти, которую пришлось зафиксировать специальными скобами.

Несмотря на улучшение, травмы оказались серьёзными. У юноши диагностировали повреждение лёгкого и разрыв печени четвёртой степени.

Лечение Данила проходит в государственном госпитале Вачира на Пхукете. Счёт за оказанную помощь составил около пяти миллионов рублей, однако расходы покрывает страховка. По данным канала, проведённые исследования также не выявили в крови подростка алкоголя или запрещённых веществ.

Во время пребывания в больнице к пострадавшему пригласили священника местного православного храма. Его визит состоялся, пока семья ожидала улучшения состояния юноши.

Авария произошла в начале октября. Данила ехал на байк-такси, когда транспорт столкнулся с мотоциклом, которым управлял Асхабали Мусаев — сын бывшего мэра Махачкалы. В результате происшествия погибли оба водителя, а российский подросток получил тяжёлые травмы. Мусаева уже похоронили в Дагестане, а тело погибшего тайского таксиста кремировали.