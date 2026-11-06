Актёр Иван Скицан так и не успел воплотить в жизнь планы о совместной работе в кино со своей давней знакомой Марианной. Они обсуждали сотрудничество на протяжении 15 лет, но реализовать задуманное не получилось. Об этом женщина рассказала аif.ru.

Марианна познакомилась со Скицаном ещё в 2011 году во МХАТе. Она работала в кинопроизводстве и рассчитывала однажды поучаствовать с актёром в общем проекте.

«Были планы посотрудничать в кино, я работаю в кинопроизводстве... Но за 15 лет так и не случилось», — поделилась женщина.

Она также выразила соболезнования семье и близким артиста.

Ещё одна знакомая Скицана, Татьяна, назвала его отзывчивым, талантливым и ярким человеком. По её словам, именно таким Иван навсегда останется в её памяти. Женщина пожелала родным актёра сил пережить утрату.

Скицан скончался 3 ноября в возрасте 39 лет. Артист находился в больнице из-за онкологического заболевания. Также известно, что ранее он перенёс две операции на сердце.

Прощание с актёром назначено на 6 ноября в Москве. На следующий день его планируют похоронить в родном посёлке Сява Нижегородской области. Зрителям Скицан был знаком по фильму «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», сериалам «Ранетки», «Супруги» и «Крем». Помимо съёмок, он преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы имени К. В. Молчанова.

Ранее Life.ru рассказывал о театральном пути Ивана Скицана. После окончания Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева актёр присоединился к труппе МХАТ имени Горького, а позднее работал в Театре на Юго-Западе. Среди его сценических работ — Тибальт в «Ромео и Джульетте», Фортинбрас в «Гамлете», сержант Лбов в «Зойкиной квартире» и герцог Тизей в спектакле «Сон в летнюю ночь».