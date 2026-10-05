«Подтвердите отопление»: Мошенники придумали новый капкан для доверчивых

Мошенники начали использовать старт отопительного сезона как предлог для выманивания у россиян кодов из СМС и других данных. О новой схеме РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

Аферисты представляются сотрудниками управляющих или ресурсоснабжающих организаций. Они могут предложить подтвердить заявку на подключение тепла, договориться о приходе мастера, проверить счётчик, уточнить задолженность либо оформить перерасчёт.

Для убедительности злоумышленники порой называют адрес, фамилию жильца или настоящую УК. После этого человека просят продиктовать код, открыть присланную ссылку либо установить приложение.

Аксененко подчеркнул, что ни запуск отопления, ни визит специалиста, ни перерасчёт коммунальных платежей не требуют передачи паролей из сообщений. При подозрительном звонке он советует завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру из квитанции, ГИС ЖКХ или с официального сайта.

Опасность такой схемы депутат объяснил её привязкой к реальным сезонным событиям: осенью действительно запускают системы, проводят проверки, а жители жалуются на холодные батареи.

«На этом и строится доверие. Особенно важно заранее поговорить об этом с пожилыми родственниками», — отметил он.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей уловке: мошенники стали похищать аккаунты в мессенджерах под видом перерасчёта коммунальных платежей. Для этого они создавали группы от имени энергосбытовых компаний и требовали подтвердить данные.