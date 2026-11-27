«Подтверждается письками»: Суд допустил пикантную опечатку в деле на ₽50 млн
Арбитражный суд допустил неприличную опечатку в деле на ₽50 млн
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В постановлении Арбитражного суда Московского округа по спору строительных компаний обнаружили пикантную опечатку: вместо слова «письмами» в документе появились «письки». Необычная формулировка содержится в судебном акте по делу № А40-113072/2023, опубликованном ещё в июне 2025 года.
«По факту промежуточной приёмки работ были выявлены дефекты, о которых заказчик неоднократно указывал подрядчику, что подтверждается соответствующими письками», — говорится в постановлении.
Курьёз обнаружился в материалах разбирательства между ООО «МБС» и строительной компанией «ФЛАН-М». Организации заключили договор стоимостью почти 51 млн рублей на изготовление и установку дверей при реставрации объекта культурного наследия XIX века в Саратове.
Заказчик остался недоволен результатами работ и неоднократно уведомлял подрядчика о выявленных недостатках. Кроме того, компания заявила о нарушении сроков исполнения договора более чем на три месяца. Подрядчик замечания не устранил, а на совместный осмотр объекта своего представителя не направил.
Впоследствии «ФЛАН-М» расторгла договор и потребовала вернуть неотработанный аванс, а также выплатить неустойку. «МБС», в свою очередь, пыталась взыскать недоплаченные средства и добиться признания выполненных работ, однако суд отказал в удовлетворении её требований.
В результате с подрядчика взыскали свыше 33 млн рублей, включая более 30 млн рублей неустойки, неотработанный аванс, проценты и госпошлину. Решение устояло во всех трёх инстанциях: 5 июня 2025 года кассационный суд оставил его без изменений. Неприличная опечатка на исход разбирательства не повлияла.
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