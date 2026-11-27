Три необычных сообщения появились в официальном MAX-канале губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. На опубликованном скриншоте видно, что от имени канала «ДЕМЕШИН» разместили записи «привет», «пиши» и «я в жопе». Все три сообщения отмечены временем 12:15.

Странные сообщения в канале губернатора Хабаровского края. Фото © MAX / ДЕМЕШИН

Перед ними в ленте находится публикация о встрече с аудитором Счётной палаты России Светланой Орловой и Всероссийском форуме контрольных органов. В ней Демешин рассказывал о развитии контрольно-надзорной деятельности в Хабаровском крае и поблагодарил Орлову за внимание к региону.

Канал «ДЕМЕШИН» в MAX обозначен как официальный ресурс губернатора. Его адрес — max.ru/demeshin27. На канал подписаны 24 041 человек.

Причины появления коротких сообщений пока неизвестны. На данный момент они уже удалены.

Дмитрию Демешину 50 лет. Пост губернатора она занял в 2024 году.