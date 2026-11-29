Россияне считают реальным накопить к выходу на пенсию в среднем 4,45 миллиона рублей. При этом 27% опрошенных не верят, что смогут обеспечить себе финансовую подушку к старости, ещё 30% пока не определились с ответом.

Наиболее оптимистично настроены граждане младше 35 лет. Они рассчитывают собрать к завершению трудовой деятельности в среднем 6,65 миллиона рублей, а в невозможности сделать сбережения уверены лишь 18% молодых людей, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет уже каждый третий сомневается, что сможет отложить хоть какую-то сумму. Среди граждан с заработком менее 100 тысяч рублей таких оказалось 37%.

Накопить до полумиллиона рублей считают возможным 7% участников исследования, ещё 6% ориентируются на сумму от 500 тысяч до миллиона. От одного до двух миллионов и от трёх до пяти миллионов рассчитывают собрать по 5% опрошенных. На сбережения в размере двух-трёх миллионов надеются 4%.

Ещё 2% респондентов планируют отложить от пяти до семи миллионов рублей, а 3% — от семи до десяти миллионов. При этом 9% участников исследования считают достижимой сумму свыше десяти миллионов рублей.

Опрос проводился с 16 по 19 ноября. В нём приняли участие 1600 экономически активных совершеннолетних россиян из 387 населённых пунктов страны.

Тем временем Минфин намерен уже в январе 2027 года начать информирование граждан о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Как рассказал Life.ru заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, на первом этапе россиянам сообщат о размере накопленных средств и месте их хранения.