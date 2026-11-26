Первый этап информирования россиян о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) планируется начать в январе 2027 года. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в беседе с корреспондентом Life.ru.

Иван Чебесков рассказал, что Минфин намерен в январе начать оповещение граждан о пенсионных накоплениях. Видео © Life.ru

По его словам, информационная кампания пройдёт в два этапа. Сначала гражданам сообщат, какая сумма у них накопилась и в каком фонде находятся средства. Вторую волну оповещений намерены провести в апреле, когда состоится непосредственно перевод денег. Уведомления будут поступать через «Госуслуги», негосударственные пенсионные фонды (НПФ), по почте и при личном обращении.

Чебесков подчеркнул, что перевод планируется осуществлять автоматически, чтобы избавить граждан от необходимости самостоятельно оформлять документы. При этом в ближайшие два года существенных изменений в управлении накоплениями не ожидается.

«Также по этим средствам действует так называемый пятилетний безубыточный срок, то есть на протяжении пяти лет пенсионный фонд не может по закону показать минус. Либо, если он показывает, он платит собственным капиталом, доплачивая гражданам. Поэтому это стимулирует к очень ответственному, достаточно консервативному инвестированию, достаточно консервативной инвестиционной стратегии», — отметил Чебесков.

Кроме того, в рамках ПДС предусмотрена государственная гарантия сохранности личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 млн рублей. Переведённые пенсионные накопления защищены дополнительно.

Напомним, ещё 2 ноября правительственная комиссия одобрила законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Речь идёт о средствах, которые формировались за счёт обязательных отчислений работодателей до заморозки накопительной части пенсии в 2014 году. При этом в 2024-м добровольные взносы на такие счета внесли лишь 28,4 тысячи человек.