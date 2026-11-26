Госдума приняла в первом чтении законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений россиян, сформированных до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Новые правила предполагается ввести с 1 апреля 2027 года.

Изменения затронут накопительную часть пенсии, но не страховые выплаты. Размер страховой пенсии, порядок учёта индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа останутся прежними.

Для средств, которые сейчас находятся под управлением ВЭБ.РФ, планируют создать специальный НПФ с обязательным государственным участием. Если накопления уже размещены в негосударственном пенсионном фонде, счёт ПДС откроют в той же организации. В течение двух лет после перехода граждане смогут выбрать другой фонд без потери инвестиционного дохода.

Участники программы смогут претендовать на предусмотренные для ПДС возможности: государственное софинансирование личных взносов — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет, налоговые вычеты по подходящим собственным взносам, а также выплаты в особых жизненных ситуациях, например при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения. Сам перевод старых пенсионных накоплений не означает автоматического начисления господдержки или налогового вычета.

Изменения не затронут страховую пенсию, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России. Порядок учёта индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа также останется прежним. Если человеку уже назначили накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату, их продолжат выплачивать на действовавших условиях.

Законопроекту ещё предстоит пройти дальнейшее рассмотрение в парламенте. После принятия в первом чтении депутаты смогут внести поправки до 10 декабря 2026 года, поэтому отдельные положения документа могут измениться.