Подвальный океанариум закрывается: Жителя Ферганы обязали убрать бассейн с «акулами»

Бассейн с «сиамскими акулами» обнаружили в подвале многоэтажки в узбекской Фергане. О нарушении сообщила региональная инспекция, контролирующая сферу строительства и ЖКХ.

Бассейн с сиамскими акулами в подвале многоэтажки в Фергане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fargona_gasn

Проверка прошла в доме № 78 на улице Ферганской в махалле Мурувват. По данным ведомства, владелец квартиры № 17 самовольно занял часть общего помещения, установил там бассейн и провёл трубы.

Для наполнения водоёма жилец без разрешения подключился к системе питьевого водоснабжения. В бассейне он разводил рыбу, которую местные СМИ называют сиамскими акулами.

Нарушителя оштрафовали, однако размер взыскания не раскрывается. Ему также предписали за 15 дней демонтировать конструкцию, освободить подвал и вернуть помещение в первоначальное состояние.

«Сиамская акула» — одно из названий пангасиуса. Это пресноводная рыба семейства пангасиевых, а не настоящий морской хищник.

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