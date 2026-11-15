На природных территориях Москвы бобры заготавливают корм и укрепляют жилища перед зимой. Ветки и части стволов они складывают под водой возле входа в нору или хатку, чтобы добираться до запасов даже после ледостава. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Зимнюю спячку бобры не устраивают. В холода они становятся менее активными, а подводные кладовые позволяют им кормиться, реже выбираясь на берег. В холодной воде древесный корм долго сохраняет питательные свойства.

Заметить осенние заготовки можно по необычным пенькам у водоёмов. Подгрызая деревья, животные оставляют конусообразные основания, похожие на заточенные карандаши.

Следы бобров встречаются в Серебряном бору, у Строгинского мыса, на Яузе и природных территориях ТиНАО. Их также можно увидеть в Братееве, Ново-Переделкине и Хорошёво-Мнёвниках. Краснокнижных животных специалисты советуют наблюдать издалека, не вмешиваясь в их жизнь.

Бобровые плотины меняют и окружающий ландшафт: на реках и ручьях появляются пруды, где находят место рыбы, земноводные и другие обитатели водоёмов. Повышенная влажность берегов создаёт условия для влаголюбивых растений.

Если встретился травмированный или ослабленный бобр, об этом следует сообщить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Ранее Life.ru рассказывал, что бобры едва не оставили Белорецк в Башкирии без воды, спровоцировав аварию на местном водозаборе. По данным районной администрации, из-за проделок животных электричество перестало поступать к двум из трёх насосов.