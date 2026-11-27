Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» оборудовали подземные сооружения для защиты личного состава от атак беспилотников. Об этом рассказал командир подразделения Ахра Авидзба.

По его словам, создание защищённой инфраструктуры позволяет снизить риски для военнослужащих при перемещении на позициях. Особое значение такие сооружения имеют при смене личного состава и эвакуации. Работы по обустройству подземных коммуникаций продолжаются.

Авидзба подчеркнул, что сохранение жизни солдат является одним из важнейших условий выполнения боевых задач. Результативность действий подразделения зависит не только от наступательных операций, но и от организации тылового обеспечения, пишет ТАСС.

Накануне Минобороны РФ рассказало о российском снайпере, который пронёс тяжелораненого сослуживца три километра до пункта эвакуации. Перед этим военнослужащий оказал товарищу первую помощь. В оборонном ведомстве также сообщили о младшем сержанте, спасшем двух бойцов артиллерийского расчёта после атаки беспилотника.