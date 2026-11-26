Ефрейтор Александр Мержвинский дождался темноты, прежде чем начать трёхкилометровый путь с тяжелораненым сослуживцем на руках. До этого он оказал бойцу первую помощь, укрыл его от обстрела и следил за его состоянием. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранение военнослужащий получил во время обстрела. Мержвинский отправился к линии боевого соприкосновения по приказу командира и сумел добраться до пострадавшего. Переместив его в безопасное место, ефрейтор остался рядом, дожидаясь возможности начать эвакуацию. Когда стемнело, он понёс товарища к пункту сбора раненых.

В ведомстве также рассказали о младшем сержанте Андрее Игнатенко. Его артиллерийский расчёт попал под удар FPV-дрона: двое военнослужащих получили ранения. Игнатенко вывел обоих из опасной зоны и организовал их доставку в безопасное место для оказания медицинской помощи.