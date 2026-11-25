Два офицера первой президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины (НГУ) «Буревей» погибли в результате авиаудара в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идёт о старшем лейтенанте Никите Бояршинове 1982 года рождения, занимавшем должность заместителя командира миномётной батареи по политической работе, и командире взвода — лейтенанте Максиме Трембанчуке 2000 года рождения.

Источник отметил, что «Буревей» считается одним из элитных соединений украинской Нацгвардии. С 2025 года бригада входит в состав первого корпуса НГУ «Азов»*, которым командует бригадный генерал Денис Прокопенко с позывным Редис.

Напомним, в апреле 2025 года Нацгвардия Украины сформировала два армейских корпуса на базе бригад «Азов»* и «Хартия». Их создание стало частью масштабной реформы системы управления украинскими войсками. Корпус «Азов»* возглавил Прокопенко, а командование «Хартией» поручили Игорю Оболенскому.

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