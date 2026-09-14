Поезд со 150 пассажирами протаранил грузовик с бетонными блоками в Нидерландах

Пассажирский поезд с примерно 150 людьми в салоне столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в нидерландском городе Эрмело. Водитель фуры получил лёгкие травмы, пассажиры и машинист поезда, по последним данным, не пострадали.

Авария произошла около 10:00 по местному времени на переезде на Хорстервег. Грузовик перевозил на полуприцепе крупные бетонные блоки. Причина столкновения пока не установлена.

Удар серьёзно повредил переднюю часть состава и железнодорожную инфраструктуру. Всех пассажиров эвакуировали и под сопровождением вывели по путям к станции, после чего для них организовали автобусы.

Из-за аварии движение между Путтеном и Нюнспейтом остановлено до конца дня. На всей линии между Амерсфортом и Зволле ожидаются задержки, на части маршрута запущены компенсационные автобусы.

Ранее Life.ru рассказывал о другой крупной железнодорожной аварии в Нидерландах: в 2023 году пассажирский состав столкнулся с железнодорожной техникой в районе Воорсхотена, после чего поезд сошёл с рельсов.