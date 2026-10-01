Поездка на посвящение закончилась трагедией: Первокурсник в Петербурге попал под электричку

Первокурсник строительного факультета СПбГАСУ погиб во время неофициального студенческого выезда в Ленинградской области. По информации 78.ru, молодой человек покинул лагерь и впоследствии попал под электричку.

По данным источника издания, мероприятие проходило в ночь на 27 сентября в лагере «Пионер» в районе деревни Лемболово. В выезде участвовали около 200 человек, а его организацией занимались студенты факультета и адаптеры. Университет официальным организатором мероприятия не был.

Примерно в час ночи первокурсник ушёл с территории лагеря. По предварительным сведениям, молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, шёл по железнодорожным путям в наушниках и не заметил приближающийся поезд, потому что был повёрнут к нему спиной.

Употребление алкоголя на выезде было запрещено. Участников предупреждали об этом заранее и проверяли при заселении. Источник допустил, что погибший мог приехать в лагерь уже нетрезвым.

После трагедии деятельность проекта Студенческого совета СПбГАСУ приостановили с 1 октября. Адаптерам предписали прекратить взаимодействие с первокурсниками, выйти из общих чатов и не проводить неофициальные встречи.

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