Российские войска провели успешную ночную операцию против тыловой инфраструктуры противника на восточном направлении. Группа беспилотных аппаратов поразила стратегический распределительный узел в крупном промышленном центре.

Целью атаки стал энергетический комплекс, снабжавший электричеством мощности по производству и восстановлению вооружения.

В оборонном ведомстве отметили, что на востоке страны повреждена «электроподстанция ПС-330 „Залютино“ в г. Харьков, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

Точные прилёты ударных БПЛА повредили трансформаторные установки высокого напряжения.

Остановка объекта вызвала дефицит мощностей на производственных линиях, выпускавших продукцию для армейских нужд.

Обесточивание мощностей сорвет графики ремонта тяжелой бронетехники и нарушит работу цехов сборки беспилотников.