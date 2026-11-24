Гражданин России погиб при израильском авиаударе по больнице «Насер» в секторе Газа. Мужчина работал хирургом и в момент атаки находился на своём рабочем месте. Информацию о его гибели подтвердили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла 12 ноября в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Как сообщила пресс-секретарь российского представительства в Рамалле Юлия Овсянникова, погибший имел два гражданства — российское и палестинское.

«Осуществлял профессиональную деятельность в качестве врача-хирурга», — рассказала дипломат о погибшем россиянине.

Ранее стало известно, что жертвой удара стал Разак Абу Шейра, окончивший Воронежский медицинский университет. По словам его брата, в ночь на 12 ноября врач дежурил в больнице, когда здание подверглось атаке.

По информации палестинского Минздрава, в результате удара по медицинскому комплексу погибли шесть человек, включая сотрудников больницы и пациентов. Ещё более 20 человек получили ранения.

Израильские военные заявляли, что целью атаки были высокопоставленный представитель ХАМАС и другие участники вооружённого крыла движения. В ЦАХАЛ утверждали, что больница использовалась в качестве командного пункта. Представители ХАМАС отвергли эти обвинения.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении израильской армии об ударе по представителю ХАМАС на территории другой больницы в секторе Газа. В августе ЦАХАЛ объявил об атаке в районе медицинского учреждения «Шухада аль-Акса», объяснив её предполагаемым присутствием там одного из командиров вооружённого крыла движения. Израильские военные тогда также заявляли об использовании медицинской инфраструктуры в военных целях.