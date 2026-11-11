Погибшей во время липосакции в Рязани оказалась 41-летняя многодетная мать. Женщина пришла на косметологическую процедуру стоимостью 50 тысяч рублей, однако после введения анестезии скончалась прямо в кабинете. Новые подробности трагедии сообщает Mash .

По информации Telegram-канала, у погибшей остались трое детей — сын и две дочери в возрасте от 12 до 14 лет. Сама Людмила работала массажисткой.

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины во время липосакции у хирурга без медицинского образования в Рязани. По данным следствия, 28-летняя девушка проводила пластические процедуры в арендованном кабинете торгового центра, не имея высшего медицинского образования и необходимой лицензии. Во время одного из вмешательств 41-летняя пациентка скончалась на месте. Подозреваемую задержали, в отношении неё возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.