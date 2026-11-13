Жительница Санкт-Петербурга, погибшая от рук бывшего сожителя у входа в центр социальной помощи, дважды пыталась от него сбежать и обращалась за защитой в полицию. Об этом 78.ru рассказала сотрудница благотворительной организации Надежда Шаронова.

По её словам, женщина обратилась за помощью ещё в октябре. Сначала она скрывалась в социальных центрах Московского района Петербурга, а позднее перебралась в Калининский. Однако бывший сожитель Ягуб Сулейманов, как утверждают сотрудники фонда, продолжал её искать.

Шаронова рассказала, что пара жила вместе с 2019 года. По её утверждению, мужчина вынудил возлюбленную оформить потребительский кредит на 870 тысяч рублей и купить автомобиль, а спустя год заставил переоформить машину. В результате у женщины возникли финансовые проблемы, а судебные приставы арестовали её счета.

Представительница фонда также утверждает, что Сулейманов контролировал передвижения женщины и её ребёнка, запрещал ей выходить из дома без необходимости и предъявлял претензии по поводу ведения хозяйства. После одной из попыток побега мужчина якобы забрал у сожительницы паспорт и добился прекращения социальных выплат.

«Он работал охранником, приносил домой оружие, угрожал ей, бил при ребёнке», — рассказали в благотворительной организации.

По словам сотрудников фонда, женщина постепенно вывезла личные вещи и во второй раз переехала в другое убежище. Она также уволилась с работы и пыталась добиться лишения бывшего партнёра родительских прав.

Юрист, знакомый с её ситуацией, утверждает, что пострадавшая обращалась с заявлениями в три отдела полиции Петербурга, однако добиться защиты не смогла. По его словам, у него сохранились записи голосовых сообщений с угрозами убийством.